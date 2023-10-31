Смертельный наряд: Названы запретные для собак костюмы на Хэллоуин

Любителям праздновать Хэллоуин не стоит наряжать своих собак в костюмы с мелкими деталями, предупредил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По словам эксперта, наряды могут быть опасны для хвостатых.

"Хэллоуин достаточно давно стал неофициальным осенним праздником. Принято наряжаться в костюмы, украшать дом, делать угощения из тыквы или использовать её в качестве декора. Некоторые собаководы наряжают своих питомцев в костюмы с мелкими деталями, которые могут быть опасны для животного", — рассказал РИА "Новости" Голубев.

Кинолог рассказал, что если и наряжать пса, то только в комфортную одежду без страз, перьев и бусин. Эксперт предложил использовать простую футболку с тематическим рисунком, которую после праздника можно будет использовать на прогулках. Голубев отметил, что собаке костюм не приносит пользу, а только сковывает движения. Он считает, что лучше купить питомцу зимний комбинезон, который не даст замёрзнуть в холодную пору.

Праздничный декор также может навредить собаке, предупредил кинолог. Гирлянды и тыквы из пенопласта выглядят аппетитно, однако попадание их в желудок чревато заболеваниями почек, печени и появлением репродуктивных проблем. Голубев посоветовал сделать угощение для питомца из тыквы. Овощ можно давать в сыром виде, а также запечь лакомство или сделать печенье, взбив символ праздника с мукой и яйцом.