Смертельный наряд: Названы запретные для собак костюмы на Хэллоуин
Кинолог Голубев: Костюмы с мелкими деталями на Хэллоуин опасны для собак
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Любителям праздновать Хэллоуин не стоит наряжать своих собак в костюмы с мелкими деталями, предупредил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По словам эксперта, наряды могут быть опасны для хвостатых.
"Хэллоуин достаточно давно стал неофициальным осенним праздником. Принято наряжаться в костюмы, украшать дом, делать угощения из тыквы или использовать её в качестве декора. Некоторые собаководы наряжают своих питомцев в костюмы с мелкими деталями, которые могут быть опасны для животного", — рассказал РИА "Новости" Голубев.
Кинолог рассказал, что если и наряжать пса, то только в комфортную одежду без страз, перьев и бусин. Эксперт предложил использовать простую футболку с тематическим рисунком, которую после праздника можно будет использовать на прогулках. Голубев отметил, что собаке костюм не приносит пользу, а только сковывает движения. Он считает, что лучше купить питомцу зимний комбинезон, который не даст замёрзнуть в холодную пору.
Праздничный декор также может навредить собаке, предупредил кинолог. Гирлянды и тыквы из пенопласта выглядят аппетитно, однако попадание их в желудок чревато заболеваниями почек, печени и появлением репродуктивных проблем. Голубев посоветовал сделать угощение для питомца из тыквы. Овощ можно давать в сыром виде, а также запечь лакомство или сделать печенье, взбив символ праздника с мукой и яйцом.
Ранее Лайф рассказывал, что делать, если у вашей собаки внезапно переменилось настроение. Прежде всего в таком случае эксперты советуют обратиться к ветеринару, ведь зачастую это может указывать на проблемы со здоровьем. Порой питомцы и правда могут грустить, если хозяина нет рядом, скуля и отказываясь от прогулок и еды, однако иногда всё может оказаться гораздо серьёзнее.