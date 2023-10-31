Песков рассказал, в каком случае РФ будет защищать задержанного во Франции Кузьмичёва
Песков: Россия будет защищать права Кузьмичёва как гражданина, если он пожелает
Россия будет защищать права задержанного во Франции совладельца "Альфа-групп" Алексея Кузьмичёва, если он пожелает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что сначала необходимо получить информацию о задержании Кузьмичёва через российское дипломатическое представительство.
Напомним, вчера французские СМИ сообщили о задержании Алексея Кузьмичёва. По их данным, дома в Париже и на вилле у миллиардера прошли обыски, в ходе которых были обнаружены пачки наличности. Его подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в других правонарушениях.
Wikipedia / LetterOne Group