Песков рассказал, в каком случае РФ будет защищать задержанного во Франции Кузьмичёва

Россия будет защищать права задержанного во Франции совладельца "Альфа-групп" Алексея Кузьмичёва, если он пожелает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что сначала необходимо получить информацию о задержании Кузьмичёва через российское дипломатическое представительство.