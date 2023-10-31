Записываемся на ноготочки!: Машинист самого большого в России экскаватора стал мастером маникюра

В Назарове машинист самого большого в стране экскаватора Егор Иванов в перерывах между тяжёлыми буднями принимает клиенток на ноготочки. Он рассказал kp.ru, что всегда мечтал найти занятие по душе, которое бы приносило доход, помимо основной работы. 31-летний мужчина трудится на Назаровском разрезе, где управляет экскаватором весом в 10 тысяч тонн.

"Комплекс огромный. Наша задача – содержать его в рабочем состоянии. Смотрим, чтобы всё работало. Если сломается – чиним. Конечно, физически это трудно. На месте не сидишь, весь день на ногах", — отметил Иванов.

Мужчина рассказал, что идея такого дополнительного заработка пришла неожиданно. На работе один из сотрудников пошутил, что спрос на маникюр всегда имеется. Тогда экскаваторщик и задумался о переквалификации.

Супруга Егора поддержала новое занятие мужа. Именно она записала его на курсы, где он прошёл обучение и получил профессиональный сертификат. Машинист экскаватора рассказал, что на основной работе к подработке отнеслись с пониманием. Поначалу на новой работе затекала спина и приходилось вырабатывать усидчивость, но со временем привык.

"Главное я не устаю. На предприятии отдыхаю морально, дома – физически. Кстати, себе я маникюр не делаю. Постриг ногти, и всё. С моей профессией обзаводиться маникюром бесполезно. Руки у меня трудовые. Поэтому, когда приходят ко мне на маникюр, надеваю перчатки. И ещё маску. Удобно, гигиенично", — заключил Иванов.