Древние греки любили "френч", а наращивание изобрёл стоматолог: Как маникюр из услуги для избранных стал самой популярной бьюти-процедурой

24 марта мастера маникюра отмечают профессиональный праздник. Уходу за ногтями люди во все времена уделяли особое внимание. Как из услуги для избранных маникюр стал самой популярной бьюти-процедурой, сколько россиян сегодня ходят на "ноготочки" и в каком городе эта услуга самая дорогая, рассказали эксперты платформы "Авито. Услуги".

Небольшой экскурс в историю. Оказывается, о ногтях заботились даже в Древнем Египте. Но тогда это была услуга для фараонов и знати: специальные люди делали им "маникюр", используя дорогие масла и благовония. По цвету ногтей можно было определить социальный статус: в окрашивании жрецы и верховная знать предпочитали яркие и тёмные оттенки.

В Древней Греции в моде было что-то вроде "френча": дело в том, что греки старались не закрашивать ногтевую лунку — эллины отождествляли её с Луной. Unsplash

В Европе окрашивание ногтей начали делать во второй половине XVI века, избегая при этом ярких оттенков — это считалось дурным тоном. Традиция же регулярно красить ногти появилась в 1932 году, в год выпуска первого цветного лака. Он был создан в США Чарльзом Ревсоном, основателем всемирно известной компании Revlon. С развитием кинематографа востребованность маникюра только росла: стремясь походить на любимых актрис, женщины не только красили ногти дома самостоятельно, но и ходили в салоны.

А популярное акриловое наращивание — случайное изобретение стоматолога Фредерика Слэка в 1955 году после попытки исправить сломанный ноготь. Ещё одно случайное открытие в бьюти-индустрии — гель-лак, который появился в 1978 году благодаря химику-экспериментатору и стоматологу Нордстрому. Гель-лак произвёл настоящую революцию в нейл-индустрии и сделал маникюр ещё более популярной процедурой.

Сегодня маникюр — самая популярная бьюти-процедура в России: на неё приходится треть (33%) всех заказов в сфере красоты. Только за 2022 год спрос на маникюр и педикюр по всей стране вырос на 71%. Unsplash

Растёт не только количество желающих преобразить ноготочки, но и количество мастеров: сейчас на "Авито. Услугах" более 100 тысяч объявлений с предложением таких услуг по всей стране.

Средняя стоимость процедуры в РФ — от 700 рублей в зависимости от сложности покрытия, а также от техники. Больше всего получают специалисты ногтевого сервиса из Москвы: от 1000 рублей, но максимальная цена не ограничена — так, педикюр с покрытием гель-лаком может стоить 4 тысячи рублей и выше.

В Екатеринбурге средняя стоимость процедуры — 800 рублей, в Волгограде мастер по маникюру может заработать от 400 до 600 рублей за комбинированный или аппаратный маникюр. В Воронеже — от 700 рублей.