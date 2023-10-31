Эндокринолог советует осенью налегать на тыкву для похудения и выведения шлаков

Запечённая тыква положительно влияет на фигуру и обогащает организм витаминами, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина. По её словам, в нём всего 28 ккал на 100 г сырого продукта, но калорийность блюда в готовом виде зависит от способа приготовления.

"Если мы запекаем тыкву в духовке, её калорийность не меняется. Поэтому запечённая тыква наиболее полезна для включения её в разнообразные диеты, направленные на снижение веса", — объяснила Тананакина.

Для снижения веса эндокринолог советует готовить овощ без дополнительных добавок. Тыква очищает организм, выводит лишнюю жидкость, улучшает пищеварение и является мощным мочегонным. Также в ней содержится множество витаминов. Например, в осеннем овоще каротина в 5 раз больше, чем в моркови, а также содержатся витамины A, C, B, B2, E, Pp и T. По словам эксперта, остальная часть тыквы вмещает в себе растительный белок, клетчатку, минералы и сахар. Воды в тыкве содержится примерно 90%, заключила Тананакина.