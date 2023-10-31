Житель Новороссийска отгрыз мужчине ухо за отказ купить ему пакет в "Пятёрочке"

В Новороссийске мужчина попросил у незнакомого человека в продуктовом магазине "Пятёрочка" оплатить ему пакет, тот отказался, за что лишился уха. О случившемся пишет Kub Mash.

Мужчина пришёл вечером в магазин и без стеснения попросил человека из очереди в кассу купить ему пакет, но получил отказ. Это разозлило нарушителя, и он начал оскорблять покупателя. Конфликт продолжился уже на улице. Мужчины от слов перешли к драке.

Злоумышленник смог прижать отказавшего ему человека к стенке и вцепился ему зубами в левое ухо. Откусив его, он бросился бежать. Полиция задержала нарушителя, его осудили на три года тюрьмы.