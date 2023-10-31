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31 октября, 11:59

ФСО проведёт учения с бронетехникой у Кремля, Госдумы и Совфеда

ФСО проведёт ежегодные учения с бронетехникой в Москве с 1 по 3 ноября

Федеральная служба охраны (ФСО) в период с 1 по 3 ноября проведёт ежегодные учения, основные этапы которых будут проходить у зданий Администрации Президента, правительства и парламента. Об этом говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"С 1 по 3 ноября 2023 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что главные этапы мероприятий будут проводиться на территории Дома правительства, зданий Администрации президента России, а также Совета Федерации и Государственной думы. Основная цель учений — отработка практических вопросов служебной безопасности.

Также в ФСО обратили внимание на то, что во время мероприятий может быть использована бронированная техника подразделений Нацгвардии РФ. При этом никаких ограничений для перемещений граждан вводить не будут.

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Напомним, в прошлый раз ФСО проводила учения с использованием техники у здания Совета Федерации в Москве в конце октября 2022 года. Также факт учений подтвердили в Совфеде.

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Юрий Лысенко
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