"Эти люди всё равно умрут": В Британии разразился скандал из-за всплывшей беседы Джонсона и Сунака в пандемию
Джонсон — о локдауне в 2020-м: Уничтожаем экономику ради тех, кто и так умрёт
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Обложка © Getty Images / Leon Neal
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в преддверии введения локдауна для борьбы с распространением CoViD-19 в 2020 году заявлял, что из-за людей, которые всё равно умрут, приходится уничтожать экономику страны. Информацию об этом заявлении опубликовала комиссия, расследующая действия власти во время пандемии.
В частности, речь идёт о записях, которые сделал личный секретарь Джонсона Имран Шафи во время встречи шефа с Риши Сунаком, который тогда был министром финансов, за несколько дней до введения локдауна. Согласно этим заметкам, во время беседы звучали слова: "Мы убиваем пациента, чтобы вылечить опухоль". Кроме того, был задан вопрос: "Почему мы уничтожаем экономику ради людей, которые всё равно скоро умрут?"
Интересно, что Шафи не уверен в том, кто именно произнёс эти фразы. Однако он склонен считать, что это был именно Джонсон.
Напомним, на днях Джонсон сообщил, что в 2024 году будет ведущим и обозревателем политической программы на телеканале GB News. Там отметили, что данная передача "покажет мощь" Соединённого Королевства.