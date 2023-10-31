"Эти люди всё равно умрут": В Британии разразился скандал из-за всплывшей беседы Джонсона и Сунака в пандемию

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в преддверии введения локдауна для борьбы с распространением CoViD-19 в 2020 году заявлял, что из-за людей, которые всё равно умрут, приходится уничтожать экономику страны. Информацию об этом заявлении опубликовала комиссия, расследующая действия власти во время пандемии.

В частности, речь идёт о записях, которые сделал личный секретарь Джонсона Имран Шафи во время встречи шефа с Риши Сунаком, который тогда был министром финансов, за несколько дней до введения локдауна. Согласно этим заметкам, во время беседы звучали слова: "Мы убиваем пациента, чтобы вылечить опухоль". Кроме того, был задан вопрос: "Почему мы уничтожаем экономику ради людей, которые всё равно скоро умрут?"

Интересно, что Шафи не уверен в том, кто именно произнёс эти фразы. Однако он склонен считать, что это был именно Джонсон.