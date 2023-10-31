США устроили диверсию на "Северных потоках" после того, как, обыграв в свою пользу кризис на Украине, вбили клин в экономические отношения между Россией и Европой, чтобы в ЕС не поступал российский газ. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске.

"США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счёт других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", — объяснил Патрушев.

Он также назвал сказанными не просто так слова президента США Джо Байдена о том, что пакеты военной помощи для Украины и Израиля являются "мудрой инвестицией, которая обернётся выгодой для американской безопасности на протяжении поколений". Вдобавок секретарь Совбеза указал на то, что политика Соединённых Штатов стала причиной конфликта на Ближнем Востоке и продолжает его накалять.

По мнению Патрушева, США делают то же самое и на Украине, где их усилиями был организован государственный переворот. Штаты потакали распространению неонацистской идеологии, превратили страну в зону для военно-биологических экспериментов, игнорировали убийства мирных жителей Донбасса и подготавливали Незалежную к вооружённому конфликту с Россией. Наблюдая за всем этим, Российская Федерация приняла решение встать на защиту дончан и воспрепятствовала агрессивным планам Штатов.

Секретарь Совета безопасности напомнил, что представители стран – участниц НАТО уже напрямую заявляют, что Россия помешала альянсу подойти к своим границам, а Украина стала для Запада инструментом сдерживания РФ. Разумеется, всё вышеперечисленное исчерпало кредит доверия к США и странам Коллективного Запада, резюмировал он.