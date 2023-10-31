Адвокат раскрыл способы засудить обидчика за "острое словцо"

Чтобы обидчик понёс наказание за оскорбления, необходимо зафиксировать этот момент, рассказал адвокат Константин Кудряшов. Он отметил, что не всегда затраченные усилия стоят моральной компенсации от суда, а свидетели не всегда готовы тратить время на решение такого вопроса.

"Чтобы суд встал на вашу сторону, факт оскорбления нужно доказать, для этого пригодятся как свидетельские показания очевидцев, так и аудио-, видеозаписи инцидента, в том числе и сделанные на собственный смартфон. Последнее, возможно, предпочтительнее, так как записи в целом — более объективное доказательство, а свидетели могут не захотеть тратить рабочий день на явку в суд", — рассказал Кудряшов NEWS.ru.

Он отметил, что для оформления заявления нужно знать ФИО и адрес обидчика. Поэтому, если перепалка произошла на улице, по словам юриста, нужно вызвать полицию. Сотрудники органов опросят всех участников происшествия, в том числе свидетелей, которые могут подтвердить факт оскорбления.

Однако адвокат предупредил, что компенсация от суда за моральный вред не всегда равна затраченным на доказательства усилиям. Поэтому, по словам эксперта, многие предпочитают решать вопросы кулаками или пропускать оскорбления мимо ушей.