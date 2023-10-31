Маск загадочным афоризмом о смерти осудил тактику Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск напомнил о жизнях простых украинцев, комментируя публикацию Time, где говорилось о том, что Владимир Зеленский отказывается верить в поражение Украины.

"Цветок юности не должен погибнуть напрасно", — философски заметил бизнесмен в комментариях в Twitter.

Так Маск выразил солидарность с анонимным чиновником из окружения украинского политика, который обеспокоен тем, что Зеленский не хочет смотреть правде в глаза, поскольку ослеплён желанием одержать верх над Россией.