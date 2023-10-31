Маск загадочным афоризмом о смерти осудил тактику Зеленского
Илон Маск считает, что жизни украинцев важнее амбиций Зеленского
Илон Маск, Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / dpa / Patrick Pleul, © dia image / Cemal Yurttas
Американский миллиардер Илон Маск напомнил о жизнях простых украинцев, комментируя публикацию Time, где говорилось о том, что Владимир Зеленский отказывается верить в поражение Украины.
"Цветок юности не должен погибнуть напрасно", — философски заметил бизнесмен в комментариях в Twitter.
Так Маск выразил солидарность с анонимным чиновником из окружения украинского политика, который обеспокоен тем, что Зеленский не хочет смотреть правде в глаза, поскольку ослеплён желанием одержать верх над Россией.
Напомним, издание Time написало, что Владимира Зеленского разозлили итоги поездки в США. В окружении политика считают, что он в последнее время потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу шутками".