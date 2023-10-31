Россиянка обвинила сожителя-полицейского в избиении, но затем передумала и насторожила следователей

Жительница Ставрополя обвинила сожителя-полицейского в избиении, но уже через несколько часов женщина забрала заявление, сославшись на то, что хотела оговорить мужчину. Тем не менее в странной истории теперь разбираются следователи.

По данным SHOT, 35-летняя мать троих детей обратилась к полицейским, заявив, что её избил сожитель, который сам работает в патрульно-постовой службе. По словам женщины, в пылу ссоры мужчина нанёс ей несколько ударов кулаками. Заявление приняли, но ночью пострадавшая вернулась в отделение и стала убеждать сотрудников, что оговорила своего возлюбленного.

По новой версии, в тот вечер она отдыхала с подругами в кафе, а сожитель насильно забрал её пьяную домой, где она споткнулась о табуретку и упала. И вообще ей пять лет назад делали операцию на голове, после чего у неё периодически случаются потеря памяти и приступы агрессии. А наказать сожителя заявлением она якобы решила от обиды. Эту историю подтвердили дети женщины: пятилетний мальчик, 12-летняя и 15-летняя девочки.

Такая перемена показаний показалась сотрудникам подозрительной, и теперь в деле разбираются местные следователи.