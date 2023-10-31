Залитый перцем подросток выгораживал неосторожного друга, но видео с камер вскрыли правду

В Санкт-Петербурге подросток пожаловался на то, что на него напали неизвестные, выстрелив из аэрозольного пистолета в лицо. Однако инцидент попал на видео и на деле всё оказалось несколько иначе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 14-летний парень поступил в больницу с ожогом роговицы глаз 30 октября. Медикам он рассказал, что якобы стал жертвой нападения на пересечении улицы Камышовой и Богатырского проспекта, где к нему подбежали незнакомцы и выстрелили в лицо из некоего "пиротехнического устройства".

Один подросток выстрелил в лицо другому из аэрозольного пистолета. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полиции, которая получила от медучреждения телефонограмму, ситуацией заинтересовались и немедленно организовали проверку — результаты не заставили себя долго ждать. Как оказалось, таинственные "незнакомцы" — вполне себе знакомые потерпевшему. Именно с ними он сидел в одном из петербургских заведений в тот момент, когда один из подростков "по неосторожности привёл в действие" аэрозольный пистолет, который был у него в руках. После этого компания разошлась по разным сторонам.

Пострадавшего парня после оказания медицинской помощи отпустили домой, а вот материалы проверки по данному инциденту полицией переданы в следственные органы.