"Управляет Украиной единолично и авторитарно": Экс-министр раскрыл истинную суть Зеленского
Экс-глава МВД Луценко: Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно
Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, а премьер и Верховная рада на самом деле лишены власти. Об этом заявил бывший глава украинского МВД Юрий Луценко.
"Зеленский управляет как авторитарный единоначальник, и у этого есть негативные последствия", — сказал Луценко в интервью немецкому изданию Welt.
Он объяснил, что киевский режим воспользовался военным положением, чтобы ограничить свободу выражения мнений и свободу СМИ, в стране остался только один телевизионный вещатель. Также, по словам экс-министра, и украинский премьер Денис Шмыгаль, и Верховная рада на самом деле лишены власти, а Зеленский принимает решения в одиночку.
А ранее в газете Time вышел большой материал о Владимире Зеленском. Источники издания рассказали, что он был взбешён итогами своей поездки в США и потерял "обычный блеск оптимизма и чувство юмора". В материале также говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, но при этом он твёрдо намерен продолжать воевать. Соратники отмечают, что "его вера в победу граничит с мессианством", хотя он обманывает сам себя.
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