"Управляет Украиной единолично и авторитарно": Экс-министр раскрыл истинную суть Зеленского

Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, а премьер и Верховная рада на самом деле лишены власти. Об этом заявил бывший глава украинского МВД Юрий Луценко.

"Зеленский управляет как авторитарный единоначальник, и у этого есть негативные последствия", — сказал Луценко в интервью немецкому изданию Welt.

Он объяснил, что киевский режим воспользовался военным положением, чтобы ограничить свободу выражения мнений и свободу СМИ, в стране остался только один телевизионный вещатель. Также, по словам экс-министра, и украинский премьер Денис Шмыгаль, и Верховная рада на самом деле лишены власти, а Зеленский принимает решения в одиночку.