Составлен топ-10 запретных тем, которые отпугнут любого мужчину

В присутствии мужчины не стоит обсуждать женские темы, а также говорить о бывших в негативном ключе, рассказала эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова. Она отметила, что мужчины не хотят слушать сплетни о себе, а публичные претензии в их сторону могут навсегда испортить отношения.

Психолог рассказала, что, находясь в компании, нельзя перебивать мужчину, а также обсуждать его недостатки и высказывать претензии. По её словам, если говорить гадости о бывших в присутствии партнёра, он начнёт воспринимать это на свой счёт. Особенно это касается ситуаций, когда есть ребёнок. В список запретных тем Василькова отнесла и бьюти-сферу.

"Мужчине можно рассказывать то, какую статью женщина прочитала, какой обучающий курс она прошла, какие способы заработка для себя открыла, как продвинулась в своей работе. То есть мужчины любят всё чёткое и движимое. А разговоры двух женщин в какой-либо обстановке чаще всего мужчин не интересуют — от этого им становится скучно", — рассказала эксперт порталу "Страсти".

Непрошеные советы психолог также включила в топ запретных тем. А обсуждение сплетен про мужчину в его присутствии опустит женщину в глазах партнёра, заключила психолог.