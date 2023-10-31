В Волновахе похоронили семью из девяти человек, которых убили в собственном доме

В Волновахе в ДНР состоялись похороны семьи из девяти человек, которых зверски убили в собственном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" с места событий.

У погибших было много друзей и близких. Всего на кладбище "Карловское", где нашла последний приют семья, пришло около 200 человек.