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31 октября, 16:29

В Волновахе похоронили семью из девяти человек, которых убили в собственном доме

В Волновахе в ДНР состоялись похороны семьи из девяти человек, которых зверски убили в собственном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" с места событий.

У погибших было много друзей и близких. Всего на кладбище "Карловское", где нашла последний приют семья, пришло около 200 человек.

Напомним, 28 октября в одном из частных домов Волновахи в ДНР была найдена расстрелянной семья из девяти человек, среди которых двое детей. Возбуждено уголовное дело.

Застреленный после убийства пенсионеров на Урале майор мог сам убить их

Застреленный после убийства пенсионеров на Урале майор мог сам убить их

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
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