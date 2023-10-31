Патрушев назвал серьёзный минус параллельного импорта

В кризисный момент параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но его дальнейшее использование должно быть обоснованным. Такое мнение озвучил во вторник, 31 октября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.