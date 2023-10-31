Патрушев назвал серьёзный минус параллельного импорта
Секретарь Совбеза Патрушев: Параллельный импорт начал мешать нашим разработкам
В кризисный момент параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но его дальнейшее использование должно быть обоснованным. Такое мнение озвучил во вторник, 31 октября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
Он отметил, что сегодня система параллельного импорта ощутимо мешает развитию отечественных разработок.
"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров", — подчеркнул Патрушев.
Напомним, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении в стране параллельного импорта по отдельным видам товаров 30 марта 2022 года. С тех пор список постоянно расширялся. Не так давно перечень был дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (Bomag, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в список включили бренды различных очков, например Ray-Ban, Hugo, Calvin Klein.