Доктор объяснила, кому опасно купаться в термальном источнике

Проблемы с сердцем и эпилепсия могут стать серьёзным препятствием для отдыха на термальных источниках. Об этом предупредила Ura.ru завотделением профилактики поликлиники № 8 города Тюмени Анастасия Гук.

"Не рекомендуется посещать термальные источники пациентам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, — это гипертоническая болезнь III стадии, атеросклеротические окклюзии, ишемическая болезнь сердца с нестабильным течением, стенокардия, сложные нарушения ритма сердца, хроническая аневризма сердца, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит", — объяснила она.

Подобное купание может негативно сказаться и на здоровье людей с эпилепсией, почечной недостаточностью, опухолями, заболеваниями крови, глаукомой, инфекциями, продолжила медик. Например, человек может потерять сознание или просто почувствовать недомогание. Кроме того, с опаской к термальным источникам должны относиться беременные женщины.

Что касается всех остальных, как пояснила врач, то купание благотворно повлияет на здоровье и красоту: укрепятся суставы, улучшится иммунитет, кожа придёт в тонус.