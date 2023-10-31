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31 октября, 16:21

Доктор объяснила, кому опасно купаться в термальном источнике

Врач Гук предупредила об опасности термальных источников при проблемах с сердцем

Проблемы с сердцем и эпилепсия могут стать серьёзным препятствием для отдыха на термальных источниках. Об этом предупредила Ura.ru завотделением профилактики поликлиники № 8 города Тюмени Анастасия Гук.

"Не рекомендуется посещать термальные источники пациентам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, — это гипертоническая болезнь III стадии, атеросклеротические окклюзии, ишемическая болезнь сердца с нестабильным течением, стенокардия, сложные нарушения ритма сердца, хроническая аневризма сердца, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит", объяснила она.

Подобное купание может негативно сказаться и на здоровье людей с эпилепсией, почечной недостаточностью, опухолями, заболеваниями крови, глаукомой, инфекциями, продолжила медик. Например, человек может потерять сознание или просто почувствовать недомогание. Кроме того, с опаской к термальным источникам должны относиться беременные женщины.

Что касается всех остальных, как пояснила врач, то купание благотворно повлияет на здоровье и красоту: укрепятся суставы, улучшится иммунитет, кожа придёт в тонус.

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Ранее Лайф писал, что слишком интенсивные спортивные занятия вечером могут нарушить сон. Уровень адреналина и других гормонов, отвечающих за бодрость, повышается и может сохраняться таким на протяжении долгого времени. Это, в свою очередь, мешает организму замедляться и готовиться ко сну.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Татьяна Миссуми
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