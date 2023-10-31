Задержание главреда "Октагон. Медиа" связано с проплаченными постами в "Телеграме"

Задержание главреда политического издания "Октагон. Медиа" Игоря Рябова связано с телеграм-каналом "Образ будущего", где он был одним из администраторов, пишет SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Рябову за одну публикацию в канале платили около 40 тысяч рублей. Они полагают, что при участии подозреваемого был опубликован пост о жене губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в котором Ирину Дрозденко обвиняли в спонсировании ВСУ. Позже сообщение таинственным образом исчезло с канала. Тем не менее публикация вылилась в уголовное дело о клевете, в рамках которого сейчас и проходят задержания.