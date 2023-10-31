Задержание главреда "Октагон. Медиа" связано с проплаченными постами в "Телеграме"
Задержание главреда политического издания "Октагон. Медиа" Игоря Рябова связано с телеграм-каналом "Образ будущего", где он был одним из администраторов, пишет SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, Рябову за одну публикацию в канале платили около 40 тысяч рублей. Они полагают, что при участии подозреваемого был опубликован пост о жене губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в котором Ирину Дрозденко обвиняли в спонсировании ВСУ. Позже сообщение таинственным образом исчезло с канала. Тем не менее публикация вылилась в уголовное дело о клевете, в рамках которого сейчас и проходят задержания.
Ранее стало известно, что в квартире журналиста "Октагон. Медиа" в Москве прошли обыски, по итогам которых его задержали. Позже следственные действия прошли ещё у одного сотрудника издания. Задержанными оказались главный редактор "Октагон. Медиа" Игорь Рябов и его 41-летняя подчинённая Мария Гайко.
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