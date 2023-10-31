Путин сменил губернатора Вологодской области
Путин назначил и.о. губернатора Вологодской области Георгия Филимонова
Российский лидер Владимир Путин встретился с экс-губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, подавшим в отставку по собственному желанию, и Георгием Филимоновым, назначенным президентским указом на должность исполняющего обязанности главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин встретился с Кувшинниковым и Филимоновым. Видео © t.me / news_kremlin
"Владимир Путин провёл встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области", — говорится в публикации.
Глава государства поблагодарил прежнего губернатора за итоги его работы, а Филимонову он пожелал успехов.
"Вам эта область не чужая, надеюсь, что всё, что было сделано до сих пор, и темп, который был набран в работе улучшения жизни людей, — он сохранится", — напутствовал президент Филимонова.
Ранее Путин поручил главам регионов, руководителям правоохранительных органов и спецслужб принять твёрдые и чёткие меры по защите конституционного строя страны и прав граждан. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации в Дагестане.
ТАСС / Сергей Бобылев