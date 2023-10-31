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31 октября, 18:18

Путин сменил губернатора Вологодской области

Путин назначил и.о. губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

Российский лидер Владимир Путин встретился с экс-губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, подавшим в отставку по собственному желанию, и Георгием Филимоновым, назначенным президентским указом на должность исполняющего обязанности главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Кувшинниковым и Филимоновым. Видео © t.me / news_kremlin

"Владимир Путин провёл встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области", говорится в публикации.

Глава государства поблагодарил прежнего губернатора за итоги его работы, а Филимонову он пожелал успехов.

"Вам эта область не чужая, надеюсь, что всё, что было сделано до сих пор, и темп, который был набран в работе улучшения жизни людей, — он сохранится", — напутствовал президент Филимонова.

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Ранее Путин поручил главам регионов, руководителям правоохранительных органов и спецслужб принять твёрдые и чёткие меры по защите конституционного строя страны и прав граждан. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации в Дагестане.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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