Эксперт озвучил важные выводы из совещания Путина после беспорядков в Махачкале

Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего совещания с членами правительства и силовиками прямо указал на то, кто является основным заказчиком и кто является исполнителем инцидента с беспорядками в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

"Я бы отметил прежде всего то, что президент достаточно объёмно высказался по поводу источников подобного рода инцидентов. И я думаю, что это то заявление, которое мы ждали. И ещё один важный момент, который вытекает из этого: президент несколько раз использовал такое выражение, как хаос, организация хаоса. Мы знаем, что начиная с 70-х годов в Америке существуют соответствующие структуры, которые разрабатывают концепции и практику управляемого хаоса", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

Гагарин подчеркнул, что этот хаос создаётся как раз с помощью дестабилизации обстановки, с помощью разного рода конфликтов, когда толпа организуется на проведение разных деструктивных акций. И инцидент в Дагестане происходит по этим западным лекалам.

По словам собеседника Лайфа, чтобы противодействовать такого рода провокациям, необходимы и "технические мероприятия" — выявление зачинщиков и пресечение подобной деятельности и создание некой программы, которая была бы направлена на профилактику таких происшествий.

"Я думаю, что сейчас задача предстоит достаточно сложная, потому что создание некой программы, работа с общественным сознанием, это очень непростая вещь. Но, с другой стороны, мы видим, что эта задача, которая является архиважной", — добавил Гагарин.