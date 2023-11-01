Российский теннисист выбил в Париже вторую ракетку мира

Россиянин Роман Сафиуллин победил вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже. Поединок завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Для победы Сафиуллину хватило 1 часа 37 минут. За выход в четвертьфинал он поспорит с соотечественником Кареном Хачановым.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вене и повторил свой рекорд, в девятый раз в сезоне пробившись в решающий матч. Однако защитить титул наш соотечественник не смог, уступив итальянцу Яннику Синнеру.