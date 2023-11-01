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31 октября, 22:01

Российский теннисист выбил в Париже вторую ракетку мира

Россиянин Сафиуллин победил вторую ракетку мира Алькараса на "Мастерсе" в Париже

<p>Роман Сафиуллин. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1719452672556716052/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Роман Сафиуллин. Обложка © X / ATP Tour

Россиянин Роман Сафиуллин победил вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже. Поединок завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Для победы Сафиуллину хватило 1 часа 37 минут. За выход в четвертьфинал он поспорит с соотечественником Кареном Хачановым.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вене и повторил свой рекорд, в девятый раз в сезоне пробившись в решающий матч. Однако защитить титул наш соотечественник не смог, уступив итальянцу Яннику Синнеру.

Артур Лапсаков
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