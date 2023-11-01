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1 ноября, 01:44

Племянница Бунина скончалась в Бельгии на 101-м году жизни

Родственница известного писателя Ивана Бунина Татьяна Муромцева скончалась в Бельгии. Трагичную новость сообщила глава русской миссии в культурной ассоциации La Renaissance Francaise Зоя Арриньон.

Последние годы жизни племянница автора "Окаянных дней" жила в католическом пансионе во Фруаене. Там она и встретила смерть. Писательница ушла на тот свет, едва преодолев 100-летнюю отметку.

"Сегодня не стало Татьяны Владимировны Муромцевой. В сентябре она встретила своё 100-летие", — цитирует ТАСС Арриньон.

На 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

На 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

Несколькими днями ранее Вахтанговский театр сообщил и о смерти внучки писателя Максима Горького Дарьи Пешковой. Родственнице драматурга было 96 лет.

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Илья Пушкарев
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