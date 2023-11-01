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1 ноября, 04:12

Россия предупреждала: Запад не поверил пророчествам Москвы и получил войну

DikGAZETE: Запад игнорировал предупреждения России о скорой войне в Евразии

Западные страны регулярно получали предупреждения от России о возможном начале вооружённого конфликта в Евразийском регионе, но игнорировали эти сигналы. В конечном итоге прогнозы Москвы претворились в жизнь, сообщили авторы турецкого издания dikGAZETE.

По словам журналистов, российские власти предугадали обострение ситуации на Ближнем Востоке задолго до эскалации. Главной предпосылкой для такого сценария стал кризис в регионе, спровоцировавший массовую миграцию местного населения.

"Москва постоянно предупреждает, что в Евразийском регионе могут начаться конфликты. Однако никакие предупреждения страны, которую во всём мире пытаются представить "монстром" на фоне специальной военной операции на Украине, не были приняты во внимание", — посетовали обозреватели.

В издании пришли к выводу, что основания не доверять прогнозам России о будущем палестино-израильского конфликта отсутствуют. Мир на Ближнем Востоке не наступит, если Вашингтон продолжит разжигать войну в регионе, подытожили авторы.

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О причастности Соединённых Штатов к ухудшению отношений Израиля и Палестины ранее высказался президент России Владимир Путин. Именно американские власти являются главными выгодополучателями от войны в Евразии, подчеркнул он.

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Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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