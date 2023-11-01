Россия предупреждала: Запад не поверил пророчествам Москвы и получил войну
DikGAZETE: Запад игнорировал предупреждения России о скорой войне в Евразии
Западные страны регулярно получали предупреждения от России о возможном начале вооружённого конфликта в Евразийском регионе, но игнорировали эти сигналы. В конечном итоге прогнозы Москвы претворились в жизнь, сообщили авторы турецкого издания dikGAZETE.
По словам журналистов, российские власти предугадали обострение ситуации на Ближнем Востоке задолго до эскалации. Главной предпосылкой для такого сценария стал кризис в регионе, спровоцировавший массовую миграцию местного населения.
"Москва постоянно предупреждает, что в Евразийском регионе могут начаться конфликты. Однако никакие предупреждения страны, которую во всём мире пытаются представить "монстром" на фоне специальной военной операции на Украине, не были приняты во внимание", — посетовали обозреватели.
В издании пришли к выводу, что основания не доверять прогнозам России о будущем палестино-израильского конфликта отсутствуют. Мир на Ближнем Востоке не наступит, если Вашингтон продолжит разжигать войну в регионе, подытожили авторы.
О причастности Соединённых Штатов к ухудшению отношений Израиля и Палестины ранее высказался президент России Владимир Путин. Именно американские власти являются главными выгодополучателями от войны в Евразии, подчеркнул он.
Flickr / Israel Defense Forces