Западные страны регулярно получали предупреждения от России о возможном начале вооружённого конфликта в Евразийском регионе, но игнорировали эти сигналы. В конечном итоге прогнозы Москвы претворились в жизнь, сообщили авторы турецкого издания dikGAZETE.

По словам журналистов, российские власти предугадали обострение ситуации на Ближнем Востоке задолго до эскалации. Главной предпосылкой для такого сценария стал кризис в регионе, спровоцировавший массовую миграцию местного населения.

"Москва постоянно предупреждает, что в Евразийском регионе могут начаться конфликты. Однако никакие предупреждения страны, которую во всём мире пытаются представить "монстром" на фоне специальной военной операции на Украине, не были приняты во внимание", — посетовали обозреватели.

В издании пришли к выводу, что основания не доверять прогнозам России о будущем палестино-израильского конфликта отсутствуют. Мир на Ближнем Востоке не наступит, если Вашингтон продолжит разжигать войну в регионе, подытожили авторы.