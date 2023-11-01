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1 ноября, 04:21

В секторе Газа вновь полностью пропали интернет и связь

Палестинская Paltel сообщила об отключении интернета и связи в Газе

В секторе Газа полностью прекращена работа теле- и интернет-коммуникаций. Об этом сообщила палестинская компания Paltel.

"Мы с сожалением сообщаем о полном прекращении всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа в связи с тем, что международные каналы связи, которая были восстановлены ранее, снова отключены", — сказано в сообщении в соцсети X.

Причины случившегося пока не известны.

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Напомним, связь и интернет перестали работать в секторе Газа 27 октября после мощных взрывов. Из-за этого была нарушена работа многих учреждений, в том числе и горячей линии скорой помощи.

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ТАСС / AP Photo / Doaa AlBaz

Артур Лапсаков
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