В секторе Газа вновь полностью пропали интернет и связь
Палестинская Paltel сообщила об отключении интернета и связи в Газе
В секторе Газа полностью прекращена работа теле- и интернет-коммуникаций. Об этом сообщила палестинская компания Paltel.
"Мы с сожалением сообщаем о полном прекращении всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа в связи с тем, что международные каналы связи, которая были восстановлены ранее, снова отключены", — сказано в сообщении в соцсети X.
Причины случившегося пока не известны.
Напомним, связь и интернет перестали работать в секторе Газа 27 октября после мощных взрывов. Из-за этого была нарушена работа многих учреждений, в том числе и горячей линии скорой помощи.
ТАСС / AP Photo / Doaa AlBaz