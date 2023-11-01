В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога, объявленная утром 1 ноября в Севастополе, отменена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" — написал Развозжаев в телеграм-канале.
Также губернатор сообщал о применении военными дымовой маскировки. Движение по Крымскому мосту, перекрытое на время тревоги, возобновлено.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате падения обломков ракеты в Севастополе пострадал один человек. Они упали в частном секторе рядом с железной дорогой и на территории школы № 27 на Северной стороне.
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