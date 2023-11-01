В Севастополе отменили воздушную тревогу

Также губернатор сообщал о применении военными дымовой маскировки. Движение по Крымскому мосту, перекрытое на время тревоги, возобновлено.

Ранее Лайф рассказывал, что в результате падения обломков ракеты в Севастополе пострадал один человек. Они упали в частном секторе рядом с железной дорогой и на территории школы № 27 на Северной стороне.