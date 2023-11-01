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Опубликовано 1 ноября 2023, 05:24
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В ВСУ предложили западным политикам-критиканам самим повоевать с ВС РФ

Командир ВСУ предложил критикующим Киев западным политикам повоевать самим

Критикующим ВСУ западным политикам следует самим приехать на фронт и повоевать против ВС России. Это от украинских военнослужащих лично услышал обозреватель The Telegraph Колин Фриман.

Он посетил позиции и рассказал об увязших германских танках Leopard и американских БМП Bradley, а также моральном состоянии солдат киевского режима.

"Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя", — предложил командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон.

Обозреватель назвал провал украинских войск "драмой, которая теперь, похоже, становится реальностью". По его словам, неудивительно, что моральный дух солдат ВСУ упал.

"Конечно, люди устали", — сказал другой боец ВСУ.

Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"
Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"

Тем временем успехи ВС России вынудили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вводить в бой резервные подразделения. Как пишут польские СМИ, очевидно, что инициатива на данный момент за РФ.

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FILIP SINGER / EPA / TASS

Матвей Константинов
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