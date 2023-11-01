Критикующим ВСУ западным политикам следует самим приехать на фронт и повоевать против ВС России. Это от украинских военнослужащих лично услышал обозреватель The Telegraph Колин Фриман.

Он посетил позиции и рассказал об увязших германских танках Leopard и американских БМП Bradley, а также моральном состоянии солдат киевского режима.

"Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя", — предложил командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон.

Обозреватель назвал провал украинских войск "драмой, которая теперь, похоже, становится реальностью". По его словам, неудивительно, что моральный дух солдат ВСУ упал.

"Конечно, люди устали", — сказал другой боец ВСУ.