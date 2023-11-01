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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 05:27

Российские силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Брянской и Курской областях

Российские войска при помощи средств ПВО уничтожили два украинских дрона в приграничных к Незалежной регионах минувшей ночью. По данным Минобороны РФ, беспилотники самолётного типа были сбиты над территорией Брянской и Курской областей.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

А накануне Лайф писал, что в Запорожской области российским военным удалось сбить "неуловимый" украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, известный как "Баба-яга".

На голову жительницы Подмосковья вместе с первым снегом упал дрон
На голову жительницы Подмосковья вместе с первым снегом упал дрон
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Unsplash

Максим Плетнёв
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