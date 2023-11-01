Российские силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Брянской и Курской областях

Российские войска при помощи средств ПВО уничтожили два украинских дрона в приграничных к Незалежной регионах минувшей ночью. По данным Минобороны РФ, беспилотники самолётного типа были сбиты над территорией Брянской и Курской областей.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.