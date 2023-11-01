На Украине бьют тревогу из-за российских самолётов, открывших охоту на беспомощные ВСУ
KI: ВСУ без поддержки с воздуха стали добычей для российской авиации
Нехватка авиации мешает ВСУ бороться с авиаударами со стороны российских Воздушно-космических сил, пишет украинское издание Kyiv Independent.
"Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", — пишет издание.
Как отметил отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк, российские самолёты бьют по украинской армии "с полной безнаказанностью".
Подобного же мнения придерживается аналитик Центра анализа европейской политики Нико Ланге, заявивший, что войскам в принципе сложно противостоять авиации ВС РФ. С приведёнными выше оценками согласился источник издания в украинской разведке.
Тем временем в ВСУ зреет усталость. Как пишут СМИ, там предложили западным политикам, критикующим действия украинской армии, самим приехать на фронт и повоевать.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС