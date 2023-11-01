ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 06:35
8414

На Украине бьют тревогу из-за российских самолётов, открывших охоту на беспомощные ВСУ

KI: ВСУ без поддержки с воздуха стали добычей для российской авиации

Нехватка авиации мешает ВСУ бороться с авиаударами со стороны российских Воздушно-космических сил, пишет украинское издание Kyiv Independent.

"Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", — пишет издание.

Как отметил отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк, российские самолёты бьют по украинской армии "с полной безнаказанностью".

Подобного же мнения придерживается аналитик Центра анализа европейской политики Нико Ланге, заявивший, что войскам в принципе сложно противостоять авиации ВС РФ. С приведёнными выше оценками согласился источник издания в украинской разведке.

Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"
Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"

Тем временем в ВСУ зреет усталость. Как пишут СМИ, там предложили западным политикам, критикующим действия украинской армии, самим приехать на фронт и повоевать.

BannerImage

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar