Пожар произошёл на нефтезаводе в Полтавской области

В Кременчуге Полтавской области возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно, никто не пострадал, уточняется нанесённый ущерб. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

"Есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предприятие не работает", — написал он в телеграм-канале.

Украинский политик также напомнил, что по области действует воздушная тревога. Сирена звучала и прошедшей ночью на протяжении четырёх часов. СМИ Украины писали о большом числе взрывов в Хмельницкой и Полтавской областях.