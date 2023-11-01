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1 ноября, 07:24

Пожар произошёл на нефтезаводе в Полтавской области

Глава Полтавской области Пронин сообщил о пожаре на нефтезаводе в Кременчуге

<p>В Полтавской области произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/poltavskaOVA/10692" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Филипп Пронин</a></p>

В Полтавской области произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Обложка © t.me / Филипп Пронин

В Кременчуге Полтавской области возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно, никто не пострадал, уточняется нанесённый ущерб. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

"Есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предприятие не работает", — написал он в телеграм-канале.

Украинский политик также напомнил, что по области действует воздушная тревога. Сирена звучала и прошедшей ночью на протяжении четырёх часов. СМИ Украины писали о большом числе взрывов в Хмельницкой и Полтавской областях.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Хмельницкой области склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также хранилища авиационного топлива ВСУ.

Татьяна Миссуми
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