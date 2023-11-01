Пожар произошёл на нефтезаводе в Полтавской области
Глава Полтавской области Пронин сообщил о пожаре на нефтезаводе в Кременчуге
В Полтавской области произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Обложка © t.me / Филипп Пронин
В Кременчуге Полтавской области возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно, никто не пострадал, уточняется нанесённый ущерб. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.
"Есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предприятие не работает", — написал он в телеграм-канале.
Украинский политик также напомнил, что по области действует воздушная тревога. Сирена звучала и прошедшей ночью на протяжении четырёх часов. СМИ Украины писали о большом числе взрывов в Хмельницкой и Полтавской областях.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Хмельницкой области склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также хранилища авиационного топлива ВСУ.