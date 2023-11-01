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1 ноября, 07:51

Осуждённый за езду под наркотиками сбежал с принудительных работ в Новосибирске

Мужчина, отсидевший срок за хранение наркотиков и вождение под ними, сбежал с принудительных работ в Новосибирске. По данным SHOT, испытать оперативников решил 35-летний Олег М., около года назад приговорённый за эти деяния к 3,5 года колонии строгого режима.

Олег М., сбежавший с принудительных работ в Новосибирске. Фото © SHOT

Олег М., сбежавший с принудительных работ в Новосибирске. Фото © SHOT

Этим летом за примерное поведение ему заменили реальное наказание на принудительные работы. Однако 30 октября он не явился в исправительный центр ИК-2 на Толмачёвской улице в Новосибирске.

На данный момент осуждённого ищут. Предполагается, что он мог уехать в Алейск Алтайского края — на свою родину. Известно, что перед заключением мужчина работал в Новосибирске.

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А в Забайкальском крае дерзкий побег совершил неоднократно судимый рецидивист, задержанный за наркотики. Его доставили в медучреждение для обследования, однако, подъехав к месту, он пустился в бега.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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