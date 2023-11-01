Осуждённый за езду под наркотиками сбежал с принудительных работ в Новосибирске

Мужчина, отсидевший срок за хранение наркотиков и вождение под ними, сбежал с принудительных работ в Новосибирске. По данным SHOT, испытать оперативников решил 35-летний Олег М., около года назад приговорённый за эти деяния к 3,5 года колонии строгого режима.

Олег М., сбежавший с принудительных работ в Новосибирске. Фото © SHOT

Этим летом за примерное поведение ему заменили реальное наказание на принудительные работы. Однако 30 октября он не явился в исправительный центр ИК-2 на Толмачёвской улице в Новосибирске.

На данный момент осуждённого ищут. Предполагается, что он мог уехать в Алейск Алтайского края — на свою родину. Известно, что перед заключением мужчина работал в Новосибирске.