Осуждённый за езду под наркотиками сбежал с принудительных работ в Новосибирске
Мужчина, отсидевший срок за хранение наркотиков и вождение под ними, сбежал с принудительных работ в Новосибирске. По данным SHOT, испытать оперативников решил 35-летний Олег М., около года назад приговорённый за эти деяния к 3,5 года колонии строгого режима.
Олег М., сбежавший с принудительных работ в Новосибирске. Фото © SHOT
Этим летом за примерное поведение ему заменили реальное наказание на принудительные работы. Однако 30 октября он не явился в исправительный центр ИК-2 на Толмачёвской улице в Новосибирске.
На данный момент осуждённого ищут. Предполагается, что он мог уехать в Алейск Алтайского края — на свою родину. Известно, что перед заключением мужчина работал в Новосибирске.
А в Забайкальском крае дерзкий побег совершил неоднократно судимый рецидивист, задержанный за наркотики. Его доставили в медучреждение для обследования, однако, подъехав к месту, он пустился в бега.