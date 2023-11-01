Дело об оправдании терроризма завели на редактора SOTA

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы интернет-издания Sota, которая несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — сообщил собеседник агентства из правоохранительных органов.

Между тем в телеграм-канале портала сообщили, что редактор Анна Лойко объявлена в розыск, а вчера в её московской квартире прошли обыски.

Ранее Лайф рассказывал, что уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении активистки Ольги Мисик, которая ранее уже была судима за вандализм. Причиной стала публикация о гибели военного корреспондента Владлена Татарского во время взрыва в Санкт-Петербурге.