На активистку Мисик завели дело об оправдании терроризма за пост о Татарском

В отношении активистки Ольги Мисик, которую ранее осудили за вандализм и объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причиной стал пост о гибели военкора Владлена Татарского во время взрыва в Санкт-Петербурге, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"Расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Предварительно, Мисик сейчас скрывается за границей", — уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что обвиняемая высказала одобрение террористке Дарье Треповой*, которая совершила убийство Татарского. Сама Мисик уже написала в соцсети, что в её подмосковной квартире прошёл обыск, а дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ с максимальным сроком наказания до семи лет тюрьмы.

Напомним, в августе 2020 года суд приговорил трёх фигурантов дела "Нового величия"** к реальным срокам. Активисты, среди которых была Ольга Мисик, облили краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осуждённых по данному делу. Мисик за вандализм была приговорена к двум годам тюрьмы. Её объявили в розыск.