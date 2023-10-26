На активистку Мисик завели дело об оправдании терроризма за пост о Татарском
Активистка Ольга Мисик. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / half.of.the.reporter
В отношении активистки Ольги Мисик, которую ранее осудили за вандализм и объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причиной стал пост о гибели военкора Владлена Татарского во время взрыва в Санкт-Петербурге, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
"Расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Предварительно, Мисик сейчас скрывается за границей", — уточнил собеседник агентства.
Он пояснил, что обвиняемая высказала одобрение террористке Дарье Треповой*, которая совершила убийство Татарского. Сама Мисик уже написала в соцсети, что в её подмосковной квартире прошёл обыск, а дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ с максимальным сроком наказания до семи лет тюрьмы.
Напомним, в августе 2020 года суд приговорил трёх фигурантов дела "Нового величия"** к реальным срокам. Активисты, среди которых была Ольга Мисик, облили краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осуждённых по данному делу. Мисик за вандализм была приговорена к двум годам тюрьмы. Её объявили в розыск.
* Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Признана в России экстремистской организацией.