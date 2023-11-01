Королева Хэллоуина Хайди Клум оделась павлином и выкатила мужа в костюме яйца
Актриса Хайди Клум нарядилась на Хэллоуин в павлина, а мужа сделала яйцом
Немецкая актриса и фотомодель Хайди Клум устроила вечеринку по случаю Хэллоуина и пришла на неё в костюме павлина. Мужа она представила в образе яйца. Видео артистка показала в соцсети.
Хайди Клум в образе павлина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / heidiklum
Интерес публики Клум подогревала короткими сторис накануне мероприятия, в которых создавала интригу. Она показывала элементы костюма и предлагала пользователям погадать, кем же предстанет королева Хэллоуина в час Х. На вечеринке Клум устроила перформанс, где её подтанцовка изображала перья павлина. А муж Том Каулитц "выкатился" к зрителям в наряде яйца.
Хайди Клум нарядилась павлином. Фото © Twitter / Allison the disney diva
Хайди Клум и её муж. Фото © Twitter / JosieEBoyd
Однако поклонники Клум явно устали от эпатажа. Многие решили, что, когда нечем похвастаться, и яйцом выйдешь, и павлином, и кем угодно. А русские фанаты Клум перекрестились и сошлись на том, что чем дальше Хэллоуин от России, тем лучше.
Ранее российская телеведущая и блогерша Виктория Боня всё-таки показала свои новые "лисьи глазки". Она опубликовала в соцсетях сторис в образе на Хэллоуин и призналась, что именно такой нравится сама себе.
Twitter / JosieEBoyd