Королева Хэллоуина Хайди Клум оделась павлином и выкатила мужа в костюме яйца

Немецкая актриса и фотомодель Хайди Клум устроила вечеринку по случаю Хэллоуина и пришла на неё в костюме павлина. Мужа она представила в образе яйца. Видео артистка показала в соцсети.

Хайди Клум в образе павлина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / heidiklum

Интерес публики Клум подогревала короткими сторис накануне мероприятия, в которых создавала интригу. Она показывала элементы костюма и предлагала пользователям погадать, кем же предстанет королева Хэллоуина в час Х. На вечеринке Клум устроила перформанс, где её подтанцовка изображала перья павлина. А муж Том Каулитц "выкатился" к зрителям в наряде яйца.

Хайди Клум нарядилась павлином. Фото © Twitter / Allison the disney diva

Хайди Клум и её муж. Фото © Twitter / JosieEBoyd

Однако поклонники Клум явно устали от эпатажа. Многие решили, что, когда нечем похвастаться, и яйцом выйдешь, и павлином, и кем угодно. А русские фанаты Клум перекрестились и сошлись на том, что чем дальше Хэллоуин от России, тем лучше.