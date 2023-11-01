Регион

Уведомления отключены

1 ноября, 09:01

Королева Хэллоуина Хайди Клум оделась павлином и выкатила мужа в костюме яйца

Актриса Хайди Клум нарядилась на Хэллоуин в павлина, а мужа сделала яйцом

Немецкая актриса и фотомодель Хайди Клум устроила вечеринку по случаю Хэллоуина и пришла на неё в костюме павлина. Мужа она представила в образе яйца. Видео артистка показала в соцсети.

Хайди Клум в образе павлина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / heidiklum

Интерес публики Клум подогревала короткими сторис накануне мероприятия, в которых создавала интригу. Она показывала элементы костюма и предлагала пользователям погадать, кем же предстанет королева Хэллоуина в час Х. На вечеринке Клум устроила перформанс, где её подтанцовка изображала перья павлина. А муж Том Каулитц "выкатился" к зрителям в наряде яйца.

Хайди Клум нарядилась павлином. Фото © Twitter / Allison the disney diva

Хайди Клум нарядилась павлином. Фото © Twitter / Allison the disney diva

Хайди Клум и её муж. Фото © Twitter / JosieEBoyd

Хайди Клум и её муж. Фото © Twitter / JosieEBoyd

Однако поклонники Клум явно устали от эпатажа. Многие решили, что, когда нечем похвастаться, и яйцом выйдешь, и павлином, и кем угодно. А русские фанаты Клум перекрестились и сошлись на том, что чем дальше Хэллоуин от России, тем лучше.

Захарова нашла загробный символ в явлении сына Блинкена к Байдену в костюме Зеленского на Хэллоуин

Захарова нашла загробный символ в явлении сына Блинкена к Байдену в костюме Зеленского на Хэллоуин

Ранее российская телеведущая и блогерша Виктория Боня всё-таки показала свои новые "лисьи глазки". Она опубликовала в соцсетях сторис в образе на Хэллоуин и призналась, что именно такой нравится сама себе.

Обложка ©

Twitter / JosieEBoyd

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Хайди Клум (модель)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров