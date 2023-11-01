Выключайте сериальчик: Психолог назвал вредные привычки, пожирающие драгоценное время годами

Просмотр бесполезных сериалов, пустое общение в соцсетях и бесцельное хождение по ТЦ — привычки, которые воруют время, рассказал Лайфу Александр Кононов, кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения. Он отметил, что привычку вызывает повторение действий, при котором наш мозг формирует новые нейронные связи или развивает уже имеющиеся.

"Для формирования привычек нужно время. Но вредные привычки приятнее, чем полезные. Мы получаем результат практически сразу, будь то вознаграждение (еда, новая вещь, приятный сериал) или уход от неприятных переживаний, дел и занятий, поэтому формируются они быстрее", — рассказал Кононов.

По словам эксперта, большинство вредных привычек — пожиратели времени. Он добавил, что просмотр бессмысленных сериалов, интернет-сёрфинг по сайтам и бессмысленное хождение по магазинам входят в этот список. Психолог отметил, что разговоры по телефону также воруют часы, а иногда и годы жизни.

Кононов рассказал, что избавиться от привычек, сжирающих время, можно при помощи хобби или увлечений, которые помогут отвлечься от бессмысленных дел.

"Самое главное — осознать, что вы тратите время впустую. Осознание проблемы — это 50% её решения", — заключил психолог, а также посоветовал совмещать вредные привычки с повседневными делами. Он отметил, что разговор по телефону можно вести во время приготовления пищи или по дороге на работу.