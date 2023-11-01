Психически нездоровый россиянин нашёл способ не тратиться на еду на Бали

На индонезийском острове Бали полиция задержала россиянина, который украл еду в ресторане в районе Южная Кута и начал возмущаться, когда у него попытались её отобрать. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

"Иностранец взял напитки и еду, принадлежащие другим гостям, в ресторане на улице Рая Улувату", — сказал глава оперативного отдела местной полиции Дени Астика.

По его словам, россиянин даже не понял, почему его пытаются задержать, и закатил истерику. Мужчину отвезли в иммиграционный офис Денпасара. Там выяснилось, что грабитель психически нездоров и проходит лечение в больнице Санглах. Известно, что загранпаспорт истекает у задержанного в декабре этого года.