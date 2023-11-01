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1 ноября, 09:50

Песков назвал нормальным процессом возвращение бизнесменов в Россию

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальным процессом возвращение в Россию крупных бизнесменов, которые ранее приняли решение покинуть страну.

"Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна", — сказал он журналистам.

6 звёзд, предавших идеалы Киева и поддержавших Россию

6 звёзд, предавших идеалы Киева и поддержавших Россию

Кстати, ранее Лайф рассказывал, почему в Россию потихоньку потянулись беглые звёзды и олигархи. Несколько недель назад российскую общественность всколыхнули новости о возвращении известных личностей. Некоторые из них стали наведываться на бывшую родину и искать здесь убежище после начавшейся в Израиле войны. Подробнее — в нашем материале.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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