ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

6 звёзд, предавших идеалы Киева и поддержавших Россию

Эти артисты, музыканты и певцы уехали с Украины, причём многие в Россию, по разным причинам. Одни — чтобы спасти свою жизнь, другие — чтобы избежать травли или сделать карьеру. И не прогадали.

Опубликовано 28 октября 2023, 22:40
48633
Александр Распутько, Джиган, София Стужук, Кирилл Туриченко, Антонина Паперная. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины, © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofia_stuzhu, © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Савостьянов

Александр Распутько, Джиган, София Стужук, Кирилл Туриченко, Антонина Паперная. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины, © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofia_stuzhu, © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Савостьянов

Телеведущая Снежана Егорова: "СВО — таблетка от безумия"

Своими смелыми политическими выпадами прославилась украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, уроженка Новой Каховки. Украинские националисты заклеймили её предательницей после того, как она вслух поддержала президента России Владимира Путина. Егорова назвала Украину публичным домом Зеленского, государством-мутантом, а СВО — таблеткой от безумия.

Снежана Егорова. Фото © VK / Снежана Егорова :-) Snejana Egorova

Снежана Егорова. Фото © VK / Снежана Егорова :-) Snejana Egorova

Егорова родилась в Новой Каховке в 1975 году. Своё детство в Украинской ССР она называет самым счастливым и свободным. В 16 лет Снежана уехала в Киев учиться в Киевском университете театра, кино и телевидения. Удивительно, но с Россией она свою карьеру не связывала; вплоть до февраля 2022 года работала в Киеве. Была другом Зеленского, которого называла "маленьким воробьём с яйцами". Однако вскоре после того, как комик стал президентом Украины, мнение ведущей поменялось: "Теперь это брехливый диктатор".

Из-за нападок националистов Егорова была вынуждена уехать в Турцию, где, по некоторым данным, стала писать книгу "Моя жизнь в У...битой стране". В октябре 2022 года ей запретили въезд на родину как человеку, "который публично призывает к войне, оправдывает и признаёт законной агрессию РФ против Украины". Егорова не унывает, ведёт блог на "Ютубе" и канал "Снежная лавина" в "Телеграме", где по-прежнему смело клеймит империалистов всех мастей.

Александр Распутько: "Надоел нацизм на Украине"

Александр Распутько. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины

Александр Распутько. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины

13 октября сбежал от коллег из собственной команды украинский футболист, член молодёжной сборной УЕФА Александр Распутько. По его словам, ему надоел нацизм на Украине и конфликты внутри команды. К тому же молодой человек хотел соединиться с семьёй: его родители живут в Донецке.

Российские тренеры описывают 19-летнего спортсмена как одного из самых способных молодых футболистов Украины. Распутько играл в юношеских командах клуба "Шахтёр" и дважды становился чемпионом Украины.

Поскольку молодой человек находится в призывном возрасте, он разработал целый план побега, сначала заключив с клубом новый контракт на пять лет. После этого ему позволили выехать на матч в Бельгию, где молодёжная сборная "Шахтёра" провела матч с командой "Антверпен". Распутько хладнокровно отыграл матч, потом собрал чемодан и выехал вместе с командой в аэропорт. Пройдя досмотр, он буквально растворился в толпе, отключив телефон и удалив всё из соцсетей. В аэропорту нашли только его спортивную форму. Через сутки стало ясно, что Распутько вылетел в Стамбул, а оттуда — в Россию. Как уже рассказал журналистам отец спортсмена, его сын будет просить гражданство России на общих основаниях. "Шахтёр" уже расторг контракт с невозвращенцем и теперь лишь бессильно грозит взыскать с него неустойку.

Как футболист "Шахтёра" Распутько готовился к побегу в Россию
Как футболист "Шахтёра" Распутько готовился к побегу в Россию

Джиган: "Торт в виде ракеты"

Джиган. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Джиган. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

За высмеивание релокантов, побежавших из России от мобилизации, был запрещён на Украине рэпер Джиган, он же Денис Устименко-Вейнштейн. Джиган родился в Одессе, и, по мнению бандеровцев, этот факт обязывает его поддерживать самые радикальные идеи украинских националистов. С чего бы это? Ведь Джиган с самого начала связывал свою творческую судьбу с Россией. Да и родился он не на "независимой" Украине, а в СССР в 1985 году.

В России у Джигана дела идут прекрасно. Он бросил пить, курить и начал снимать в кино собственных детей. То и дело появлялась информация о том, что он продаёт особняк за 200 миллионов.

Украинцы осыпают его проклятиями: своё 37-летие рэпер якобы отметил огромным тортом в виде ракеты. Мол, как может одессит делать такое? Видимо, украинцы уже забыли, что ракеты — это не только оружие, но ещё и космические корабли.

Стыдно или мать приказала? Джиган рассказал, почему его дети от Самойловой не носят фамилию отца
Стыдно или мать приказала? Джиган рассказал, почему его дети от Самойловой не носят фамилию отца

Кирилл Туриченко: "Выбор сделан"

Кирилл Туриченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Кирилл Туриченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Украинский музыкант и артист Кирилл Туриченко начинал карьеру в одесской музкомедии и был всячески обласкан украинским зрителем. В конкурсе на участие в Евровидении-2006 с песней "Бумбокс" он занял второе место, был и "открытием года", и "кумиром года", и лауреатом конкурса артистов оперетты. Однако артист предпочёл строить карьеру в России, изначально участвуя в различных шоу, а с 2013 года стал участником знаменитой группы "Иванушки International", сменив Олега Яковлева, который стал петь сольно. В Россию он переехал по предложению продюсера Игоря Матвиенко. Выбор был сложным: Туриченко готовился уезжать во Францию, где он должен был участвовать в шоу и мюзикле. Однако выбор сделал в пользу нашей страны.

С началом СВО Туриченко остался в России, здесь у него множество поклонников. Сейчас артист всё чаще поговаривает о том, что может оставить "Иванушек" и посвятить себя сольной карьере. Его ближайшее выступление должно состояться в ноябре в Нижнем Новгороде, где Туриченко выступит вместе с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. Недавно артист женился на россиянке Дарье Тарасовой и в интервью говорил о том, что хочет много детей.

Антонина Паперная: "Украинцы хейтят маму"

Антонина Паперная. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Антонина Паперная. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Не собирается возвращаться на Украину актриса Антонина Паперная. И это несмотря на то, что Антонина родилась в семье двух украинских звёзд: её мать — звезда сериала "Роксолана" украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, а отец — народный артист Украины Евгений Паперный. Антонина закончила Киевский университет культуры и искусств, а позже уехала в Москву — учиться в знаменитой Щукинке.

В Москве Антонина Паперная влюбилась в российского актёра Владимира Яглыча; у пары двое детей. Актриса активно снимается, на её счету больше двадцати ролей в кино. Зрители знают её по фильмам "Оттепель", "Паук", "Триггер", "Куба", "Кухня", "Холодное блюдо", "Дедушка".

Известно, что на Украине мать актрисы подвергается нападкам хейтеров: националистов не устраивает тот факт, что дочь Сумской живёт в России. Нападки начались не с началом СВО, а значительно раньше, когда бандеровцы бомбили Донбасс. Однако женщина с достоинством отвечает хейтерам, что жизнь дочери — не их дело. Многие завидуют Антонине. "Вау, вау! — пишут в соцсетях актрисе подписчики. — Это незаконно! Иметь такие крутые фото!"

Почему в Россию потихоньку потянулись беглые звёзды и олигархи
Почему в Россию потихоньку потянулись беглые звёзды и олигархи

Блогер София Стужук: Враг Украины

София Стужук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofia_stuzhu

София Стужук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofia_stuzhu

В Латвию была вынуждена уехать с родины украинский блогер, уроженка Севастополя Софья Стужук. Молодая женщина, мать троих детей вела блог о здоровом образе жизни, спорте и красоте и наверняка не мечтала стать врагом украинских националистов. Однако с началом СВО несколько неосторожных фраз в Интернете привели к настоящей травле молодой женщины, фактически — вдовы. Первый муж Софьи умер от ковида вскоре после того, как они расстались.

Красотке ничего не оставалось, как взять в охапку троих ребятишек и покинуть родину. Но на этом дело не закончилось. Бандеровцы привыкли воевать с безоружными: 4 декабря 2022 года ночью на веранду к Стужук, которая к этому времени уже ждала четвёртого ребёнка от нового мужа, забросили коктейль Молотова.

К счастью, молодая женщина не спала, услышала шум, разбудила мужа, и огонь успели потушить. По поводу случившегося Стужук написала заявление в полицию, однако преступника, скорее всего, даже не искали. Но жизнь продолжается: в 2023 году у Софьи и Антона родилась дочь Василиса.

5 украинских звёзд, которые выбрали Москву, а не Киев
5 украинских звёзд, которые выбрали Москву, а не Киев
BannerImage
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!