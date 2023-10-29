6 звёзд, предавших идеалы Киева и поддержавших Россию Эти артисты, музыканты и певцы уехали с Украины, причём многие в Россию, по разным причинам. Одни — чтобы спасти свою жизнь, другие — чтобы избежать травли или сделать карьеру. И не прогадали. 48633 48633 Александр Распутько, Джиган, София Стужук, Кирилл Туриченко, Антонина Паперная. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины, © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofia_stuzhu, © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Савостьянов

Телеведущая Снежана Егорова: "СВО — таблетка от безумия"

Своими смелыми политическими выпадами прославилась украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, уроженка Новой Каховки. Украинские националисты заклеймили её предательницей после того, как она вслух поддержала президента России Владимира Путина. Егорова назвала Украину публичным домом Зеленского, государством-мутантом, а СВО — таблеткой от безумия.

Егорова родилась в Новой Каховке в 1975 году. Своё детство в Украинской ССР она называет самым счастливым и свободным. В 16 лет Снежана уехала в Киев учиться в Киевском университете театра, кино и телевидения. Удивительно, но с Россией она свою карьеру не связывала; вплоть до февраля 2022 года работала в Киеве. Была другом Зеленского, которого называла "маленьким воробьём с яйцами". Однако вскоре после того, как комик стал президентом Украины, мнение ведущей поменялось: "Теперь это брехливый диктатор".

Из-за нападок националистов Егорова была вынуждена уехать в Турцию, где, по некоторым данным, стала писать книгу "Моя жизнь в У...битой стране". В октябре 2022 года ей запретили въезд на родину как человеку, "который публично призывает к войне, оправдывает и признаёт законной агрессию РФ против Украины". Егорова не унывает, ведёт блог на "Ютубе" и канал "Снежная лавина" в "Телеграме", где по-прежнему смело клеймит империалистов всех мастей.

Александр Распутько: "Надоел нацизм на Украине"

Александр Распутько. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины

13 октября сбежал от коллег из собственной команды украинский футболист, член молодёжной сборной УЕФА Александр Распутько. По его словам, ему надоел нацизм на Украине и конфликты внутри команды. К тому же молодой человек хотел соединиться с семьёй: его родители живут в Донецке.

Российские тренеры описывают 19-летнего спортсмена как одного из самых способных молодых футболистов Украины. Распутько играл в юношеских командах клуба "Шахтёр" и дважды становился чемпионом Украины.

Поскольку молодой человек находится в призывном возрасте, он разработал целый план побега, сначала заключив с клубом новый контракт на пять лет. После этого ему позволили выехать на матч в Бельгию, где молодёжная сборная "Шахтёра" провела матч с командой "Антверпен". Распутько хладнокровно отыграл матч, потом собрал чемодан и выехал вместе с командой в аэропорт. Пройдя досмотр, он буквально растворился в толпе, отключив телефон и удалив всё из соцсетей. В аэропорту нашли только его спортивную форму. Через сутки стало ясно, что Распутько вылетел в Стамбул, а оттуда — в Россию. Как уже рассказал журналистам отец спортсмена, его сын будет просить гражданство России на общих основаниях. "Шахтёр" уже расторг контракт с невозвращенцем и теперь лишь бессильно грозит взыскать с него неустойку.

Джиган: "Торт в виде ракеты"

Джиган. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

За высмеивание релокантов, побежавших из России от мобилизации, был запрещён на Украине рэпер Джиган, он же Денис Устименко-Вейнштейн. Джиган родился в Одессе, и, по мнению бандеровцев, этот факт обязывает его поддерживать самые радикальные идеи украинских националистов. С чего бы это? Ведь Джиган с самого начала связывал свою творческую судьбу с Россией. Да и родился он не на "независимой" Украине, а в СССР в 1985 году.

В России у Джигана дела идут прекрасно. Он бросил пить, курить и начал снимать в кино собственных детей. То и дело появлялась информация о том, что он продаёт особняк за 200 миллионов.

Украинцы осыпают его проклятиями: своё 37-летие рэпер якобы отметил огромным тортом в виде ракеты. Мол, как может одессит делать такое? Видимо, украинцы уже забыли, что ракеты — это не только оружие, но ещё и космические корабли.

Кирилл Туриченко: "Выбор сделан"

Кирилл Туриченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Украинский музыкант и артист Кирилл Туриченко начинал карьеру в одесской музкомедии и был всячески обласкан украинским зрителем. В конкурсе на участие в Евровидении-2006 с песней "Бумбокс" он занял второе место, был и "открытием года", и "кумиром года", и лауреатом конкурса артистов оперетты. Однако артист предпочёл строить карьеру в России, изначально участвуя в различных шоу, а с 2013 года стал участником знаменитой группы "Иванушки International", сменив Олега Яковлева, который стал петь сольно. В Россию он переехал по предложению продюсера Игоря Матвиенко. Выбор был сложным: Туриченко готовился уезжать во Францию, где он должен был участвовать в шоу и мюзикле. Однако выбор сделал в пользу нашей страны.

С началом СВО Туриченко остался в России, здесь у него множество поклонников. Сейчас артист всё чаще поговаривает о том, что может оставить "Иванушек" и посвятить себя сольной карьере. Его ближайшее выступление должно состояться в ноябре в Нижнем Новгороде, где Туриченко выступит вместе с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. Недавно артист женился на россиянке Дарье Тарасовой и в интервью говорил о том, что хочет много детей.

Антонина Паперная: "Украинцы хейтят маму"

Антонина Паперная. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Не собирается возвращаться на Украину актриса Антонина Паперная. И это несмотря на то, что Антонина родилась в семье двух украинских звёзд: её мать — звезда сериала "Роксолана" украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, а отец — народный артист Украины Евгений Паперный. Антонина закончила Киевский университет культуры и искусств, а позже уехала в Москву — учиться в знаменитой Щукинке.

В Москве Антонина Паперная влюбилась в российского актёра Владимира Яглыча; у пары двое детей. Актриса активно снимается, на её счету больше двадцати ролей в кино. Зрители знают её по фильмам "Оттепель", "Паук", "Триггер", "Куба", "Кухня", "Холодное блюдо", "Дедушка".

Известно, что на Украине мать актрисы подвергается нападкам хейтеров: националистов не устраивает тот факт, что дочь Сумской живёт в России. Нападки начались не с началом СВО, а значительно раньше, когда бандеровцы бомбили Донбасс. Однако женщина с достоинством отвечает хейтерам, что жизнь дочери — не их дело. Многие завидуют Антонине. "Вау, вау! — пишут в соцсетях актрисе подписчики. — Это незаконно! Иметь такие крутые фото!"

Блогер София Стужук: Враг Украины

София Стужук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofia_stuzhu

В Латвию была вынуждена уехать с родины украинский блогер, уроженка Севастополя Софья Стужук. Молодая женщина, мать троих детей вела блог о здоровом образе жизни, спорте и красоте и наверняка не мечтала стать врагом украинских националистов. Однако с началом СВО несколько неосторожных фраз в Интернете привели к настоящей травле молодой женщины, фактически — вдовы. Первый муж Софьи умер от ковида вскоре после того, как они расстались.

Красотке ничего не оставалось, как взять в охапку троих ребятишек и покинуть родину. Но на этом дело не закончилось. Бандеровцы привыкли воевать с безоружными: 4 декабря 2022 года ночью на веранду к Стужук, которая к этому времени уже ждала четвёртого ребёнка от нового мужа, забросили коктейль Молотова.

К счастью, молодая женщина не спала, услышала шум, разбудила мужа, и огонь успели потушить. По поводу случившегося Стужук написала заявление в полицию, однако преступника, скорее всего, даже не искали. Но жизнь продолжается: в 2023 году у Софьи и Антона родилась дочь Василиса.

Авторы Майя Новик