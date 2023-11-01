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1 ноября, 09:54

Опытный образец российского самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт

Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт, сообщили в пресс-службе "Ростеха". На опубликованном видео взлёт и посадка лайнера.

Опытный образец самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт. Видео © Telegram / "Ростех"

"В ходе полёта выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме. Полёт проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что самолёт оснащён современной информационно-развлекательной системой, а его максимальная дальность полёта в двухклассной компоновке — 8100 километров. По показателям надёжности и безопасности лайнер соответствует своим предшественникам и лучшим образцам мирового самолётостроения.

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Ранее стала известна дата первого полёта российского среднемагистрального узкофюзеляжного самолёта МС-21 после импортозамещения. Так, его планируется провести уже до конца 2023 года.

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Uacrussia.ru

Матвей Шандрыголов
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