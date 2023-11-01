Адвокат обрушился с критикой на Wildberries после кражи "набора Рэмбо" из пункта выдачи в Ленобласти

Продажа товара законна если его оборот ничем не ограничен, а сбыт не требует специальных лицензий. Об этом Лайфу рассказал адвокат Сергей Жорин, комментируя происшествие в Ленинградской области, где молодой человек забрал из пункта выдачи Wildberries набор с оружием и ушёл, не оплатив покупку.

Видео с камеры наблюдения в ПВЗ, где покупатель приобрёл "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты © LIFE

"Если оборот того или иного товара ничем не ограничен, а для его продажи не требуется каких-то специальных лицензий или разрешений, то его продажа законна. Да, пожалуй, продавать набор с оружием через Wildberries — это ненормально. Ненормально, но законно", — объяснил юрист.

При этом адвокат отдельно отметил вопрос о дееспособности малолетних, то есть лиц младше 14 лет. Они могут совершать только мелкие бытовые сделки. Так называют вид сделок, направленных на удовлетворение бытовых (личных) потребностей несовершеннолетнего, соответствующих его возрасту и уровню социальной, физической и духовной зрелости, а также небольших по стоимости и выполняющихся преимущественно за наличный расчёт.

То есть вот такой "набор Рэмбо", стоимость которого составляет почти 44 тысячи рублей, объектом мелкой бытовой сделкой точно не является, и дети до 14 лет не могут ни купить, ни даже забрать его из магазина или пункта выдачи. В противном случае это считается нарушением закона со стороны организации, которая осуществляет продажу и сбыт. А полная дееспособность для совершения таких сделок в России наступает с 18 лет, напомнил в заключение Жорин.