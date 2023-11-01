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Опубликовано 1 ноября 2023, 10:15

Шойгу: Российские системы ПВО смогут сбить все обещанные Киеву F-16 за 20 дней

Российские системы ПВО, судя по опыту спецоперации, смогут уничтожить все обещанные Украине американские истребители F-16 за 20 дней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.

"Хочу отметить, что 37 самолётов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолётам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны — это примерно на 20 дней работы", — сказал он.

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Как отметил Сергей Шойгу, всего за месяц российские системы ПВО сбили 37 украинских самолётов. Кроме того, поражены шесть американских ракет ATACMS.

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Getty Images / Irfan Khan

Матвей Константинов
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