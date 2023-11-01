В Петербурге задержали ранее судимого за убийство лидера клуба неонацистов

В Санкт-Петербурге задержали лидера неонацистского клуба за пропаганду и демонстрацию нацистской символики. Ранее он уже был судим, в том числе за убийство, а теперь ему грозит новый срок. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице.

По данным следствия, несмотря на административное наказание за публичное демонстрирование запрещённой атрибутики, 24 июня мужчина 1977 года рождения на детской площадке показал свою татуировку на груди с символом, похожим на свастику. Кроме того, фото этой тату он опубликовал в одном из популярных мессенджеров.

"Установлено, что обвиняемый является лидером клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть и вражду к лицам других национальностей. <...> Обвиняемый задержан", — говорится в пресс-релизе СК.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. При этом в ходе допроса он полностью признал вину, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные в Запорожской области обнаружили планшет участника нацбатальона "Азов"* с фотографиями боевиков на фоне нацистских флагов и эмблем. На устройстве оказалось установлено программное обеспечение "Крапива", которое используется для нанесения на карту боевой обстановки.