Верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны объявить Израилю "нефтяной бойкот"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил за прекращение поставок нефти и продовольствия в Израиль. Об этом он заявил во время выступления перед студентами в среду, 1 ноября. По мнению Хаменеи, все мусульманские страны должны присоединиться к бойкоту и незамедлительно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Тель-Авивом.