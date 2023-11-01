Верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны объявить Израилю "нефтяной бойкот"
Аятолла Хаменеи: Экспорт нефти и продовольствия в Израиль должен быть прекращён
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил за прекращение поставок нефти и продовольствия в Израиль. Об этом он заявил во время выступления перед студентами в среду, 1 ноября. По мнению Хаменеи, все мусульманские страны должны присоединиться к бойкоту и незамедлительно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Тель-Авивом.
"Экспорт нефти и продовольствия должен быть прекращён. Мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем", — убеждён иранский лидер.
Ранее верховный лидер Ирана предупредил Израиль о возмездии и заявил, что при дальнейших преступлениях этой страны "уже никто не остановит мусульман". Хаменеи добавил, что текущие действия Израиля являются геноцидом, а политику еврейского государства, по его словам, сейчас регулирует Вашингтон.
© Iranian Supreme Leader'S Office via ZUMA Press Wire