ВСУ стянули 120-тысячную группировку войск к белорусской границе

Украина стянула к рубежам Белоруссии группировку численностью до 120 тысяч военных, 17 тысяч из них привлекаются на усиление государственной границы. Об этом доложил председатель государственного погранкомитета республики Константин Молостов на заседании Палаты представителей.

"Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы", — заметил глава госпогранкомитета.

По его словам, Украина также сосредоточила близ белорусских рубежей добровольческие формирования. Приграничную территорию Киев использует и для отстоя и переформирования подразделений ВСУ, которые в дальнейшем перебрасываются на фронт. Молостов рассказал, что украинские силы делают мелкие пакости: вывешивают флаги страны и нацбатов, включают гимн, портят погранзнаки Белоруссии и даже Украины. Помимо этого, они проворачивают провокации с запуском беспилотников.