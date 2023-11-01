Подполковник ФСБ раскрыл планы "Рэмбо", удравшего с ПВЗ Wildberries с неоплаченным пистолетом

Оружие, которое продаётся в открытом доступе, в том числе и на Wildberries, возможно, и не имеет травмирующего эффекта, но от этого не менее опасно. Так считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов. В беседе с Лайфом он рассказал, что из страйкбольного "длинного ствола" очень легко с близкого расстояния, например, выбить глаз, а с 20 метров оставить на теле достаточно серьезные синяки. Но дело, по его словам, даже не в этом.

Филатов объяснил, что у оружия, кроме его непосредственного предназначения, есть серьёзный "эффект присутствия". То есть даже с игрушечным пистолетом можно оказать воздействие на окружающих, если они не разбираются в этой теме, подслеповаты или излишне впечатлительны.

Сильное воздействие на окружающих может иметь сам вид оружия, и не всегда, и далеко не каждый может разобрать, настоящий ли это ствол, или страйкбольный. Его можно демонстрировать в общем- то и завладеть какими-то ценностями, даже участвовать каких-то грабежах. заявил Лайфу подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.