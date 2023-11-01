Подполковник ФСБ раскрыл планы "Рэмбо", удравшего с ПВЗ Wildberries с неоплаченным пистолетом
Эксперт Филатов: С помощью оружия с Wildberries человек может решиться на грабёж
Оружие, которое продаётся в открытом доступе, в том числе и на Wildberries, возможно, и не имеет травмирующего эффекта, но от этого не менее опасно. Так считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов. В беседе с Лайфом он рассказал, что из страйкбольного "длинного ствола" очень легко с близкого расстояния, например, выбить глаз, а с 20 метров оставить на теле достаточно серьезные синяки. Но дело, по его словам, даже не в этом.
Филатов объяснил, что у оружия, кроме его непосредственного предназначения, есть серьёзный "эффект присутствия". То есть даже с игрушечным пистолетом можно оказать воздействие на окружающих, если они не разбираются в этой теме, подслеповаты или излишне впечатлительны.
Сильное воздействие на окружающих может иметь сам вид оружия, и не всегда, и далеко не каждый может разобрать, настоящий ли это ствол, или страйкбольный. Его можно демонстрировать в общем- то и завладеть какими-то ценностями, даже участвовать каких-то грабежах.
заявил Лайфу подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.
Ранее Лайф рассказывал, что полиция разыскивает молодого человека в очках и медицинской маске, который пришёл за заказом в один из ПВЗ "Вайлдберрис" в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти и не оплатил товары. Но куда большее внимание привлекает само содержимое неоплаченной покупки: оказалось, на Wildberries можно заказать (и не оплатить) настоящий "набор Рэмбо": стальные ножи, пистолет Glock и боевую амуницию.