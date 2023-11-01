Раскрыты цели вчерашних ударов Российской армии в Харьковской области

Российские военнослужащие накануне нанесли удар по складам с боеприпасами спецназа ВСУ вблизи Волчанска и Огурцова в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районах населённых пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — уточнили в ведомстве.