Раскрыты цели вчерашних ударов Российской армии в Харьковской области
Российская армия уничтожила склады боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие накануне нанесли удар по складам с боеприпасами спецназа ВСУ вблизи Волчанска и Огурцова в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районах населённых пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Также в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении сразу три танка, включая один немецкий Leopard. Кроме того, противник лишился до 245 военных.
ТАСС / Андрей Рубцов