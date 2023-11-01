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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 12:39
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Раскрыты цели вчерашних ударов Российской армии в Харьковской области

Российская армия уничтожила склады боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие накануне нанесли удар по складам с боеприпасами спецназа ВСУ вблизи Волчанска и Огурцова в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районах населённых пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — уточнили в ведомстве.

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Также в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении сразу три танка, включая один немецкий Leopard. Кроме того, противник лишился до 245 военных.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми
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