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Опубликовано 1 ноября 2023, 12:25

Два украинских СУ-27 сбиты в воздушном бою с российскими истребителями над ДНР

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ за минувшие сутки сбила в воздушном бою в зоне спецоперации два украинских самолёта Су-27. Об этом сказано в ежедневной сводке Министерства обороны РФ о ходе СВО.

"Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолёта Су-27 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Куроедовка и Новосёловка ДНР", — уточнили в Минобороны.

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Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

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Андрей Бражников
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