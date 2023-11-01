Два украинских СУ-27 сбиты в воздушном бою с российскими истребителями над ДНР

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ за минувшие сутки сбила в воздушном бою в зоне спецоперации два украинских самолёта Су-27. Об этом сказано в ежедневной сводке Министерства обороны РФ о ходе СВО.