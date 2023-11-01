Два украинских СУ-27 сбиты в воздушном бою с российскими истребителями над ДНР
Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ за минувшие сутки сбила в воздушном бою в зоне спецоперации два украинских самолёта Су-27. Об этом сказано в ежедневной сводке Министерства обороны РФ о ходе СВО.
"Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолёта Су-27 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Куроедовка и Новосёловка ДНР", — уточнили в Минобороны.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.
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