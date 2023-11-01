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1 ноября, 12:53

В больницу египетского Эль-Ариша доставили первых раненых из Газы

В больницу египетского города Эль-Ариш на Синайском полуострове были доставлены первые раненые, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого через КПП Рафах на территорию Египта пропустили машины скорой помощи с ранеными палестинцами. Египетская сторона согласилась принять около 90 пострадавших и порядка 500 иностранцев.

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Напомним, ранее Египет открыл КПП Рафах на границе с сектором Газа для выхода раненых палестинцев, а также иностранцев и лиц с двойным гражданством. Момент, когда люди начинают покидать эксклав, попал на видео.

Обложка ©

Getty Images / Mohammed Talatene

Юрий Лысенко
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