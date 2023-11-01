Лев Адам грозно пошуршал кленовыми листочками в Ленинградском зоопарке

Осень наступила в Ленинградском зоопарке. В вольере льва Адама поменяли декорации, и теперь шикарногривый царь зверей наслаждается кленовыми листочками, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Лев Адам пошуршал кленовым листочками в Ленинградском зоопарке. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

Лев Адам пошуршал кленовым листочками в Ленинградском зоопарке. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

Изменения в декоре хищник оценил сполна. Обилие осенних листьев стало для льва и лежанкой, и развлечением — он с радостью принялся шуршать новыми "игрушками". Причём так увлёкся, что даже не обращал внимания на происходящее вокруг, чем воспользовались сотрудники зоопарка и сделали пару удачных фотографий на фоне листвы.

"Как красиво наш прекрасный лев смотрится на её фоне", — написали они в телеграм-канале.