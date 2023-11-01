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1 ноября, 13:42

Лев Адам грозно пошуршал кленовыми листочками в Ленинградском зоопарке

Льву Адаму из Ленинградского зоопарка устроили осеннюю фотосессию в листве

Осень наступила в Ленинградском зоопарке. В вольере льва Адама поменяли декорации, и теперь шикарногривый царь зверей наслаждается кленовыми листочками, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Лев Адам пошуршал кленовым листочками в Ленинградском зоопарке. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

Лев Адам пошуршал кленовым листочками в Ленинградском зоопарке. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

Лев Адам пошуршал кленовым листочками в Ленинградском зоопарке. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

Лев Адам пошуршал кленовым листочками в Ленинградском зоопарке. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

Изменения в декоре хищник оценил сполна. Обилие осенних листьев стало для льва и лежанкой, и развлечением — он с радостью принялся шуршать новыми "игрушками". Причём так увлёкся, что даже не обращал внимания на происходящее вокруг, чем воспользовались сотрудники зоопарка и сделали пару удачных фотографий на фоне листвы.

"Как красиво наш прекрасный лев смотрится на её фоне", — написали они в телеграм-канале.

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А ранее Ленинградский зоопарк показал, как любимица публики — медведица Хаарчаана — грациозно ныряет в воду и кормится рыбкой. Специалисты, кстати, тщательно следят за её питанием. Причём в ежедневном рационе животного есть не только мясо, но и овощи — целых два килограмма.

Обложка ©

Обложка © t.me / Ленинградский зоопарк

Николь Вербер
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