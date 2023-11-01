В Донецке снаряд ВСУ чудом не разорвался, пробив крышу жилого дома

В Будённовском районе Донецка украинская ракета попала в жилой дом, пробила крышу и застряла, не разорвавшись. Корреспондент RT Роман Косарев побывал на месте происшествия.

В Донецке украинская ракета попала в жилой дом, но не разорвалась. Видео © T.me / corrkosarev

Обстрел со стороны ВСУ произошёл накануне вечером. Сейчас в доме работают сотрудники СЦКК. Судя по всему, это снаряд РСЗО "Ураган". Он пробил кровлю и застрял половиной корпуса. Обезвреживать его будет группа разминирования. Жильцы не пострадали и временно покинули дом, пока работают экстренные службы.