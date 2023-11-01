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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 13:56
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В Донецке снаряд ВСУ чудом не разорвался, пробив крышу жилого дома

Журналист RT показал украинский снаряд, застрявший в крыше дома в Донецке

В Будённовском районе Донецка украинская ракета попала в жилой дом, пробила крышу и застряла, не разорвавшись. Корреспондент RT Роман Косарев побывал на месте происшествия.

В Донецке украинская ракета попала в жилой дом, но не разорвалась. Видео © T.me / corrkosarev

Обстрел со стороны ВСУ произошёл накануне вечером. Сейчас в доме работают сотрудники СЦКК. Судя по всему, это снаряд РСЗО "Ураган". Он пробил кровлю и застрял половиной корпуса. Обезвреживать его будет группа разминирования. Жильцы не пострадали и временно покинули дом, пока работают экстренные службы.

Три журналиста "Известий" ранены при ударе кассетными снарядами по Донецку
Три журналиста "Известий" ранены при ударе кассетными снарядами по Донецку

Ранее сообщалось, что три человека скончались в результате обстрела Донецка кассетными боеприпасами украинской РСЗО. В числе погибших двое гражданских и сотрудник МЧС, а среди раненых оказался оператор съёмочной группы телеканала "Звезда".

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RT

Татьяна Миссуми
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